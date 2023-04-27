В Star Wars Jedi: Survivor сразу будет присутствовать режим «Новой игры+»

У Star Wars Jedi: Survivor сразу будет присутствовать режим «Новой игры+»
Разработчики Star Wars Jedi: Survivor сообщили, что экшен будет поддерживать режим «Новой игры+» уже на запуске.
В его рамках пользователям откроют бонусы из предыдущих прохождений, которые были заработаны во время приключений Кэла Кестиса — включая различные стойки, косметику и очки навыков. А ещё игрокам будут доступны свежие особенности и цвета световых мечей.
Среди дополнительных возможностей — усиление урона для друзей и врагов, появление более опасных столкновений и опция со случайным выбором косметических предметов после возрождения.
Ранее в сети появились первые оценки Jedi: Survivor от журналистов, которые оказались достаточно высокими — авторам удалось улучшить основные элементы Fallen Order и учесть ошибки прошлой игры, исправив их.
Некоторым меньше понравился сюжет, однако центральной проблемой новинки назвали оптимизацию — у приключения присутствуют серьёзные проблемы на PC, причём не помогает и наличие мощной «машины».
В прошлом, кстати, на запуске Fallen Order тоже присутствовали технические сложности, частично связанные с защитой Denuvo, которая присутствует и у Survivor.
Релиз Star Wars Jedi: Survivor намечен на 28 апреля для PS5, Xbox Series и PC — у игры уже стартовала предзагрузка на всех платформах.