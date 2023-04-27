Gotham Knights может получить дополнение со злодеями Готэма

Создатели Gotham Knights опубликовали в Twitter атмосферный арт с несколькими злодеями Готэма, с Харли Квинн, Глиноликим и Мистером Фризом, упомянув их возвращение ради пока неизвестной цели.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Многие пользователи тут же предположили, что разработчики намекают на скорый анонс дополнения для игры. Возможно, это действительно так, но пока нам остаётся только ждать других подробностей.

Напомним, что Gotham Knights вышла в октябре прошлого года на PC, Xbox Series и PS5. А в ноябре игра получила бесплатное обновление Heroic Assault с кооперативным режимом и злодеем Старро. Кстати, проект попал в список PC-игр 2022 года с худшей оптимизацией по версии DSOGaming.

Известно, что в настоящее время разработчики Gotham Knights трудятся над новой AAA-игрой. Согласно LinkedIn-профилю старшего продюсера WB Games Montreal Inc, производство неанонсированного проекта началось в декабре прошлого года.

Арт со злодеями Gotham Knights