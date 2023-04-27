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В Star Wars Jedi: Survivor заметили серьёзные проблемы с оптимизацией на PC

Вчера спало эмбарго на обзоры Star Wars Jedi: Survivor, и из них стало ясно, что игра имеет серьёзные проблемы с оптимизацией процессора и видеопамяти на PC.

В Star Wars Jedi: Survivor заметили проблемы с оптимизацией на PC
© Игромания.ру

Портал GameStar, к примеру, опубликовал геймплейное видео, которое был записано с процессором AMD Ryzen 9 5900X с 32 ГБ памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. И, как можно увидеть, игра не смогла выдать даже стабильные 50 FPS в разрешении 1440p. При этом использовалось только 35-60% мощности видеокарты.

К критике присоединился и портал PCMRace, сообщив о том, что Jedi: Survivor имеет огромные требования к видеопамяти — по этой причине RTX 3080Ti, к примеру, не может запустить игру в 4K. Ролик GameStar также демонстрирует, что игра использует 18 ГБ VRAM при разрешении 1440p.

Кроме того, журналисты заметили проблему со скоростью загрузки текстур в PS5-версии Star Wars Jedi: Survivor. В ролике ниже видно, что в режиме «качества» полная загрузка в одной из локаций занимает 7 секунд, а в режиме «производительности» — 15 секунд.

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля для PC, Xbox Series и PS5 — предзагрузка новинки уже доступна. В сеть, кстати, утекли некоторые возможные детали сюжета. А ещё, похоже, что в игру добавят злосчастную защиту Denuvo.

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