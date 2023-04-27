EA исправила детей в свежем обновлении для The Sims 4

Компания EA объявила о выходе свежего обновления для The Sims 4, которое исправляет детей в дополнении «Жизненный путь» и устраняет недавний сбой во внешности симов в основной игре.
Теперь дети вновь смогут переживать выпадение зубов и не будут страдать от автоматических проблем с кожей — последнее остаётся на усмотрение самого игрока. Кроме того, разработчики скорректировали отрисовку внешности: все симы, созданные до 18 апреля, вернутся к своему прежнему облику, а симов, созданных после 18 апреля, ждут незначительные изменения.
Напомним, что продажи дополнения «Жизненный путь» за первую неделю оказались выше, чем у всех прочих расширений с 2015 года. А недавно The Sims 4 поставила ещё один рекорд — её аудитория превысила 70 млн игроков по всему миру.