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1 час назад

EA исправила детей в свежем обновлении для The Sims 4

Игромания.ру

Компания EA объявила о выходе свежего обновления для The Sims 4, которое исправляет детей в дополнении «Жизненный путь» и устраняет недавний сбой во внешности симов в основной игре.

EA исправила детей в свежем обновлении для The Sims 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь дети вновь смогут переживать выпадение зубов и не будут страдать от автоматических проблем с кожей — последнее остаётся на усмотрение самого игрока. Кроме того, разработчики скорректировали отрисовку внешности: все симы, созданные до 18 апреля, вернутся к своему прежнему облику, а симов, созданных после 18 апреля, ждут незначительные изменения.

Напомним, что продажи дополнения «Жизненный путь» за первую неделю оказались выше, чем у всех прочих расширений с 2015 года. А недавно The Sims 4 поставила ещё один рекорд — её аудитория превысила 70 млн игроков по всему миру.

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