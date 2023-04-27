$81.63+0.0890.14+0.11

Стартовала предзагрузка шутера Redfall — на ПК игра весит 103 ГБ

Вечером 26 апреля стартовала предварительная загрузка шутера Redfall — новой игры от американского подразделения студии Arkane, авторов Prey. Вес игры на трёх платформах оказался совершенно разным: если на Xbox Series S понадобится всего 40 ГБ свободного места, то на ПК вес составил больше 103 ГБ.

Стартовала предзагрузка шутера Redfall
© Чемпионат.com

Сколько свободного места на диске занимает Redfall:

  • ПК — 103,19 ГБ
  • Xbox Series X — 77,31 ГБ
  • Xbox Series S — 40,37 ГБ

Redfall — кооперативный шутер от первого лица, который разрабатывает команда Arkane Austin. Проект поступит в продажу 2 мая на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. На старте на консолях в игре будет только режим с 30 кадрами в секунду. Кроме того, за пять дней до релиза авторы до сих пор не представили рекомендованные системные требования игры.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий