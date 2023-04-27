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1 час назад

Новые процессоры AMD Ryzen 8000 получат встроенную графику уровня RTX 4070

Ferra.ru

Сетевой аналитик и YouTube-блогер под псевдонимом Moore's Law is Dead поделился новой информацией о будущих мобильных процессорах AMD Ryzen 8000 на архитектуре Zen 5.

Новые процессоры AMD Ryzen 8000 получат встроенную графику уровня RTX 4070
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, топовые модели этой серии по производительности сравнятся с мощными чипами Apple M, используемыми в MacBook.

Он также уточнил, что AMD планирует выпустить чипы Zen 4 Hawk Point в I квартале 2024 года. Они будут представлять собой улучшенные версии Zen 4 Phoenix с переходом на 4-нм техпроцесс.

Во II или III квартале 2024 года появятся новые процессоры Zen 5 Strix Point с гибридной архитектурой. Топовая 12-ядерная модель получит встроенную графику RDNA 3 с 16 блоками CU, способную конкурировать с NVIDIA RTX 3050.

Во II половине 2024 года компания представит чипы Zen 5 Strix Halo для мощных геймерских ноутбуков. Встроенная графика RDNA 3.5 этих процессоров будет сравнима по производительности с видеокартами NVIDIA RTX 4070.

Флагманская модель Strix Halo будет 16-ядерной и 32-поточной. Первые ноутбуки с процессорами Zen 5 Strix Halo поступят в продажу в конце 2024 года.

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