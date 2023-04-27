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Компания Razer представила клавиатуру, мышь и гарнитуру в стиле Roblox

Игровая онлайн-платформа Roblox остается популярной и пользуется спросом на протяжении нескольких лет, а сейчас производитель оборудования для геймеров Razer, видимо, решил выпустить серию устройств в соответствующей стилистике. Итогом сотрудничества Razer и Roblox стали игровые клавиатура, мышь и гарнитура.

Razer представила клавиатуру, мышь и гарнитуру в стиле Roblox
© Itzine.ru

Основой новинок стали популярные модели устройств Razer, такие как механическая клавиатура BlackWidow V3, игровая мышь Orochi V2 и гарнитура линейки Barracuda X. Отличительной особенностью устройств Razer Roblox Edition от серий, выпущенных ранее, является возможность получения внутриигровых предметов в Roblox, например, при покупке игровой мыши Orochi V2 возможно получить рюкзак Razer Cyberpack, выполненный в виде мыши.

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