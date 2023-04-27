Razer представила клавиатуру, мышь и гарнитуру в стиле Roblox

Игровая онлайн-платформа Roblox остается популярной и пользуется спросом на протяжении нескольких лет, а сейчас производитель оборудования для геймеров Razer, видимо, решил выпустить серию устройств в соответствующей стилистике. Итогом сотрудничества Razer и Roblox стали игровые клавиатура, мышь и гарнитура.