Компания Razer представила клавиатуру, мышь и гарнитуру в стиле Roblox
Игровая онлайн-платформа Roblox остается популярной и пользуется спросом на протяжении нескольких лет, а сейчас производитель оборудования для геймеров Razer, видимо, решил выпустить серию устройств в соответствующей стилистике. Итогом сотрудничества Razer и Roblox стали игровые клавиатура, мышь и гарнитура.
Основой новинок стали популярные модели устройств Razer, такие как механическая клавиатура BlackWidow V3, игровая мышь Orochi V2 и гарнитура линейки Barracuda X. Отличительной особенностью устройств Razer Roblox Edition от серий, выпущенных ранее, является возможность получения внутриигровых предметов в Roblox, например, при покупке игровой мыши Orochi V2 возможно получить рюкзак Razer Cyberpack, выполненный в виде мыши.
Itzine.ru
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