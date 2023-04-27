NVIDIA потребовала от MSI снять с продажи RTX 3060 Ti Super 3X

NVIDIA уведомила MSI об отзыве видеокарт RTX 3060 Ti Super 3X. Причина — название видеоускорителя. В нём фигурирует слово «super», которое, по заверению инсайдеров, NVIDIA планирует использовать в нейминге некоторых своих товаров. Об этом сообщил популярный гонконгский портал HKEPC.

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По данным журналистов, NVIDIA уверена, что из-за слова «super» в названии видеокарты MSI потребители могут ошибиться в выборе карты. Из-за этого слова покупатели могут подумать, что RTX 3060 Ti Super 3X — гораздо более мощная карта из всех представителей линейки RTX 3000.