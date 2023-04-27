$81.63+0.0890.14+0.11

Инсайдер: NVIDIA потребовала от MSI снять с продажи RTX 3060 Ti Super 3X

NVIDIA уведомила MSI об отзыве видеокарт RTX 3060 Ti Super 3X. Причина — название видеоускорителя. В нём фигурирует слово «super», которое, по заверению инсайдеров, NVIDIA планирует использовать в нейминге некоторых своих товаров. Об этом сообщил популярный гонконгский портал HKEPC.

NVIDIA потребовала от MSI снять с продажи RTX 3060 Ti Super 3X
© MSI

По данным журналистов, NVIDIA уверена, что из-за слова «super» в названии видеокарты MSI потребители могут ошибиться в выборе карты. Из-за этого слова покупатели могут подумать, что RTX 3060 Ti Super 3X — гораздо более мощная карта из всех представителей линейки RTX 3000.

MSI удалила RTX 3060 Ti Super 3X со всех своих ресурсов. Видимо, компания больше не будет продавать эту модель под таким названием. При этом сама NVIDIA пока не выпускала новые линейки своих карт с приставкой «super» в названии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий