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1 час назад

В сети нашли намеки на новую Sony PlayStation

Газета.Ru

В сети появился патент Sony, поданный в 2020 году, в котором описывается работа оптического привода, что подтверждает слухи о разработке консоли PlayStation 5 со съемным дисководом. На это обратил внимание портал Segment Next.

В Cети нашли намеки на новую Sony PlayStation
Фото: SonySony

Отмечается, что дисковод, изображенный в патенте, заметно отличается от другого патента 2020 года, в котором был показан привод для уже существующей версии PlayStation 5. Согласно многочисленным утечкам, компания Sony планирует представить в сентябре новую ревизию консоли PlayStation 5, которая будет лишена встроенного дисковода. Вместо этого устройство предложит поддержку отсоединяемого привода, который при этом не будет совместим с текущей моделью PS5 Digital Edition.

Известно, что обновленная версия PlayStation 5 будет тоньше и легче текущих моделей. Ожидается, что новая ревизия полностью заменит актуальные версии, что упростит производство консолей.

По слухам, Sony также работает над PlayStation 5 Pro, которая может выйти в конце 2024 года. Старшая модель предложит более высокую производительность в режиме трассировки лучей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что новая портативная консоль Sony Q Lite выйдет в ноябре по цене около $200.

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