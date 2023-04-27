Коды на Honkai: Star Rail — апрель
Релиз Honkai: Star Rail состоялся, и для поклонников Genshin Impact есть хорошие новости: вы уже можете вводить коды на премиальную валюту, чтобы вытащить из рулетки ограниченных персонажей. Как и в Genshin Impact, новые ключи будут появляться время от времени — они активны только на протяжении определенного периода.
Как использовать коды в Honkai: Star Rail
Через игру
- Запустите Honkai: Star Rail.
- Откройте меню телефона.
- Нажмите на значок с тремя точками справа от портрета вашего персонажа.
- Выберите опцию использования кодов.
- Введите код и подтвердите активацию.
- Откройте почтовый ящик в правом верхнем углу окна и заберите награды.
Через сайт
- Откройте сайт активации кодов.
- Войдите в учетную запись и выберите ваш сервер.
- Введите код.
- Заберите награды из почтового ящика внутри игры.
Коды на Honkai: Star Rail
HSRGRANDOPEN1 — 100 Stellar Jade, 50,000 Credit
HSRGRANDOPEN2 — 100 Stellar Jade, 5 Traveler's Guide
HSRGRANDOPEN3 — 100 Stellar Jade, 4 Refined Aether
HSRVER10XEDLFE — 50 Stellar Jade, 10,000 Credit
STARRAILGIFT - 50 Stellar Jade, 2 Traveler's Guide, 5 Bottled Soda, 10,000 Credit