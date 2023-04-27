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Коды на Honkai: Star Rail — апрель

Релиз Honkai: Star Rail состоялся, и для поклонников Genshin Impact есть хорошие новости: вы уже можете вводить коды на премиальную валюту, чтобы вытащить из рулетки ограниченных персонажей. Как и в Genshin Impact, новые ключи будут появляться время от времени — они активны только на протяжении определенного периода.

Коды на Honkai: Star Rail
© EGS

Как использовать коды в Honkai: Star Rail

Через игру

  • Запустите Honkai: Star Rail.
  • Откройте меню телефона.
  • Нажмите на значок с тремя точками справа от портрета вашего персонажа.
  • Выберите опцию использования кодов.
  • Введите код и подтвердите активацию.
  • Откройте почтовый ящик в правом верхнем углу окна и заберите награды.

Через сайт

  • Откройте сайт активации кодов.
  • Войдите в учетную запись и выберите ваш сервер.
  • Введите код.
  • Заберите награды из почтового ящика внутри игры.

Коды на Honkai: Star Rail

HSRGRANDOPEN1 — 100 Stellar Jade, 50,000 Credit

HSRGRANDOPEN2 — 100 Stellar Jade, 5 Traveler's Guide

HSRGRANDOPEN3 — 100 Stellar Jade, 4 Refined Aether

HSRVER10XEDLFE — 50 Stellar Jade, 10,000 Credit

STARRAILGIFT - 50 Stellar Jade, 2 Traveler's Guide, 5 Bottled Soda, 10,000 Credit

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