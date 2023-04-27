Коды на Honkai: Star Rail

Релиз Honkai: Star Rail состоялся, и для поклонников Genshin Impact есть хорошие новости: вы уже можете вводить коды на премиальную валюту, чтобы вытащить из рулетки ограниченных персонажей. Как и в Genshin Impact, новые ключи будут появляться время от времени — они активны только на протяжении определенного периода.