Не только S.T.A.L.K.E.R.: лучшие игры, посвященные Чернобыльской АЭС

26 апреля исполняется ровно 37 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества ни для кого не прошла бесследно: в том числе для разработчиков игр, которые продолжают рассказывать истории об этом жутком событии. Если вы хотите взглянуть на Припять и Чернобыльскую АЭС своими глазами, мы собрали список лучших игр, посвященных этой теме.

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Серия S.T.A.L.K.E.R.

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Пожалуй, про S.T.A.L.K.E.R. уже сказано и написано все, что только можно. Ни одна другая игра не передает отчаяние, одиночество и пугающую красоту зоны отчуждения. Она на треть вдохновлена реальными событиями, еще на треть — повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине», и на последнюю треть — «Сталкером» Тарковского, снятым по мотивам того же произведения. Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. никогда не состарится: даже после выхода Heart of Chornobyl в нее продолжат играть годами.

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Chernobylite

Chernobylite во многом отталкивается от формулы S.T.A.L.K.E.R., но разнообразит знакомые механики элементами roguelite и процедурной генерации. Игроку в роли физика, работавшего на Чернобыльской АЭС, предстоит вернуться в Припять, чтобы найти свою пропавшую невесту. Но для этого необходимо выжить на недружелюбной территории, собрать команду единомышленников и совершить дерзкий налет на руины атомной станции.

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Liquidators

Короткий, но по-настоящему жуткий хоррор, посвященный реальной истории первых ликвидаторов катастрофы. Liquidators рассказывает о подвиге трех механиков, которые вызвались спустить воду из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Никаких монстров и мистики: страх создает треск счетчика Гейгера, темнота и тесные коридоры обреченной станции. Liquidators не тратит ни минуты прохождения зря — впечатление после финала остается надолго.

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S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored

Еще один хоррор, посвященный Чернобыльской зоне отчуждения, но на этот раз более паранормальный. События игры происходят через несколько месяцев после катастрофы, когда на территории зоны был создан институт S.W.A.N. — тайнай организация, изучающая редкие феномены и необъяснимые явления. И, конечно же, игроку предстоит распутать все его тайны.

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Chernobyl Liquidators

Chernobyl Liquidators пока еще находится в разработке, однако игра уже привлекла внимание публики своим масштабом. Разработчики собираются рассказать хронику катастрофы от лица людей, которые прибыли на место происшествия в первых рядах: от пожарных до сотрудников самой АЭС и военных, убиравших радиоактивный мусор с крыши энергоблока. Chernobyl Liquidators обещает реалистичные механики, тяжелые решения и правдоподобную Припять — такой, какой она была раньше.

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Isotopium: Chernobyl