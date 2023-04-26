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В гоночном симуляторе F1 23 появится система запчастей и вернётся сюжетный режим

Портал Insider Gaming, которым руководит инсайдер Том Хендерсон, поделился эксклюзивными подробностями о гоночном симуляторе F1 23. Его закрытые тесты должны пройти с 28 апреля по 1 мая и с 19 по 22 мая, а полноценный релиз состоится этим летом.

В гоночном симуляторе F1 23 появятся система запчастей и сюжетный режим
© Игромания.ру

Одним из крупнейших нововведений станет функция F1 World, которая будет охватывать все онлайн-элементы игры. Пока деталей нет, но очевидно, что игроки смогут взаимодействовать друг с другом и повышать свой рейтинг. Известно, что сами гонки будут вознаграждать пилотов за «чистую» езду и малое количество переключений передач.

Игроки смогут устанавливать запчасти, влияющие на характеристики машин. Для их получения надо выигрывать гонки и проходить испытания. По мере продвижения по карьерной лестнице также будут появляться спонсоры, с которыми можно заключить контракт и получать пользу для команды.

Вернётся сюжетный режим Braking Point, дебютировавший в F1 21. Что касается машин, то останутся суперкары из F1 22, но вот ожидать появления классических автомобилей не стоит. Не будет и настроек ливреи. Известна функция boost, но журналисты не смогли узнать её точное предназначение.

Экранное меню и интерфейс переработают, сделав их приближёнными к официальным трансляциям F1. На старте ожидается, что будут доступны трассы в Лас-Вегасе и Катаре, но в файлах также замечены Портиман и Китай.

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