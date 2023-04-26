В мае PS Plus подарит три игры

В мае PS Plus подарит три бесплатные игры
Портал Dealabs в очередной раз раньше времени опубликовал список игр, которые войдут в базовую подписку PS Plus Essential в мае. Подписчикам сервиса со 2 мая будут доступны ещё три игры:
- GRID Legends (PS5 | PS4) — гоночный симулятор от студии Codemasters с проработанным режимом карьеры и сетевой игрой.
Видео доступно на YouTube-канале GRID. Права на видео принадлежат Electronic Arts
- Chivalry 2 (PS5 | PS4) — сетевой слэшер от первого лица, вдохновлённый средневековыми битвами из фильмов.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tripwire Presents
- Descenders (PS5 | PS4) — экстремальный симулятор велосипедных гонок с процедурно генерируемыми трассами.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат No More Robots
Все три проекта можно будет забрать со 2 мая по 6 июня.