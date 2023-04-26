$81.55+0.2890.03+0.57

В мае PS Plus подарит три бесплатные игры

Портал Dealabs в очередной раз раньше времени опубликовал список игр, которые войдут в базовую подписку PS Plus Essential в мае. Подписчикам сервиса со 2 мая будут доступны ещё три игры:

В мае PS Plus подарит три игры
© Чемпионат.com
  • GRID Legends (PS5 | PS4) — гоночный симулятор от студии Codemasters с проработанным режимом карьеры и сетевой игрой.

Видео доступно на YouTube-канале GRID. Права на видео принадлежат Electronic Arts

  • Chivalry 2 (PS5 | PS4) — сетевой слэшер от первого лица, вдохновлённый средневековыми битвами из фильмов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tripwire Presents

  • Descenders (PS5 | PS4) — экстремальный симулятор велосипедных гонок с процедурно генерируемыми трассами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат No More Robots

Все три проекта можно будет забрать со 2 мая по 6 июня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий