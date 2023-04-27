Для 40-летней консоли NES (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой

У поклонников консоли NES есть повод для радости: инди-разработчики продолжают внедрять инновации в ретро-игровую платформу. Компания Broke Studio, занимающаяся разработкой игр, создала Super Tilt Bro. Да, картриджи тоже будут, как и мультиплеер.

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Отличительной особенностью этой игры является ее совместимость с немодифицированными консолями NES, благодаря специальной плате, поддерживающей многопользовательский онлайн-кооператив с помощью чипа Wi-Fi ESP8266, антенны Wi-Fi и схемы FPGA.

Super Tilt Bro. - это игра с открытым исходным кодом, похожая на серию Super Smash Bros. от Nintendo. Игроки могут расширить текущий состав игроков своими собственными персонажами.

Broke Studio завершила разработку и тестирование Super Tilt Bro. и в настоящее время собирает средства для покрытия стоимости производства оборудования в рамках кампании на Kickstarter.

Заплатив 61 доллар, вы получите картридж с игрой и цифровой доступ к оригинальному саундтреку и комиксу.

Super Tilt Bro. имеет различные варианты подбора игроков, включая рейтинговые соревнования и приватную игру с друзьями. В игре также есть режим истории для одиночной игры и локальный кооператив для тех, кто предпочитает многопользовательскую игру на диване.