Слух: Valve работает над новым шлемом виртуальной реальности

Дизайнер по продуктам Valve в недавнем интервью обмолвился, что компания в настоящее время разрабатывает новую гарнитуру VR. Valve вышла на рынок VR в 2019 году, выпустив Valve Index, но с тех пор, похоже, направила свои усилия в области аппаратного обеспечения на Steam Deck.

Valve является компанией, наиболее синонимичной современным компьютерным играм, репутацию которой она заслужила благодаря управлению цифровым магазином Steam и разработке таких знаковых компьютерных игр, как серии Half-Life и Portal. В последние годы компания стала больше внимания уделять разработке аппаратного обеспечения, выпустив вышеупомянутый Valve Index, а в 2022 году - Steam Deck. Index столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны гарнитур Oculus и HTC Vive. Несмотря на это, Valve, по-видимому, спокойно продолжает свои усилия в области VR, о чем свидетельствует подача в прошлом году патента на новый контроллер Valve VR.

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Хотя большинство последних работ Valve в области аппаратного обеспечения были связаны со Steam Deck, интервью, которое дизайнер продукции Грег Кумер дал корейскому сайту This Is Game, показывает, что усилия компании в области VR далеки от завершения. В интервью Кумер заявил, что Valve работает над гарнитурой VR, но не смог прокомментировать какие-либо подробности. Тем не менее, он подтвердил, что VR - это направление, которым Valve будет продолжать заниматься. Это может означать, что слухи о выходе Half-Life: Alyx на PS VR2 могут оказаться правдой или что другие VR-игры Valve находятся в разработке.

Учитывая последние изменения в аппаратном обеспечении, замеченные новыми владельцами Steam Deck, похоже, что Valve продолжает развивать свое аппаратное обеспечение. Однако успех Steam Deck отчасти объясняется тем, что он вышел на рынок по сравнительно низкой цене по сравнению с другими портативными ПК. Поскольку за полный комплект Valve Index геймерам приходится платить 1000 долларов, гарнитура сталкивается с сильной конкуренцией со стороны других гарнитур, доступных по более низким ценам.