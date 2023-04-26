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13 минут назад

Nvidia показала геймплей The Lord of the Rings Gollum в 4K и с трассировкой лучей

Игромания.ру

Nvidia показала свежий ролик с игровым процессом The Lord of the Rings: Gollum, которая ушла на золото и выйдет 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Позже приключение доберётся до Nintendo Switch.

Nvidia показала The Lord of the Rings Gollum в 4K и с трассировкой лучей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В видео демонстрируют красоты игрового мира в разрешении 4K и с трассировкой лучей. Для таких настроек даже не объявили системные требования, а в минимальные на странице в Steam успели записать видеокарту RTX 3060. Отмечено, что на релизе обладатели карт с поддержкой трассировки лучей смогут воспользоваться технологиями DLSS 3 и DLSS 2, которые повышают производительность. Сократить задержку же поможет Nvidia Reflex, доступная всем владельцам видеокарт серии GeForce.

В стелс-приключении The Lord of the Rings: Gollum игрокам предстоит взять на себя роль Голлума, который пытается вернуть свою «прелесть». Герой будет скрываться от врагов и даже известных персонажей вселенной «Властелина колец».

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