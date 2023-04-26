AMD представила процессоры Ryzen для портативных игровых консолей

Компания AMD официально анонсировала процессоры серии Ryzen Z1 для портативных игровых консолей. Ryzen Z1 и Z1 Extreme основаны на процессоре Zen 4 и графической архитектуре RDNA 3, и ориентированы на игровую производительность и длительное время автономной работы.

Особенности

Ryzen Z1 включает в себя 6 ядер и 12 потоков, а также 4 вычислительных блока RDNA 3 (256 шейдеров) и 22 МБ кэш-памяти L3. Ryzen Z1 Extreme обладает 8 процессорными ядрами Zen 4, 16 потоками, количество шейдеров графического процессора достигает до 768 для 12 CU, кэш-памяти – 24 МБ Производительность Ryzen Z1 достигает 2,8 TFLOPS, тогда как у Ryzen Z1 Extreme – 8,6 TFLOPS. Это больше, чем у Xbox Series S (4 TFLOPS), но меньше чем у PlayStation 5 – 10,28 TFLOPS и Xbox Series X – 12,2 TFLOPS.

Обе SoC поддерживают программное обеспечение AMD: Adrenalin Edition, включая AMD Radeon Super Resolution, Chill, Image Sharpening, AMD Link и многое другое. Эти функции могут повысить производительность за счет увеличения частоты кадров и скорости отклика, а также продлить срок службы батареи. Кроме того, каждый процессор Z1 поддерживает память USB4 и LPDDR5/LPDDR5X для быстрых транзакций и операций хранения.

Как утверждает производитель, более мощный Ryzen Z1 Extreme способен запускать Red Dead Redemption 2 на низких настройках и в разрешении 1080p (апскейл с 720p с помощью Radeon Super Resolution) со средней частотой 72,3 к/с, Far Cry 6 – 59 к/с, в Borderlands 3 – 66,1 к/с, и Forza Horizon 4 – свыше 140 к/с.

Ryzen Z1 демонстрирует следующие результаты:

Red Dead Redemption 2 – 41,8 к/с;Far Cry 6 – 61,0 к/с;Borderlands 3 – 62,2к/с.

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