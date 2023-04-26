Как обойти блокировку Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale в России

Студия Supercell, разработавшая Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Stars прекратила поддержку своих игр на территории РФ и Белоруссии. Студия заявила о том, что собирается заблокировать доступ к проектам для российских и белорусских пользователей еще в марте 2022 года.

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Российские пользователи уже сообщают, что игры Supercell отказываются подключаться к серверам. Однако, как и в случае со многими другими заблокированными приложениями, обойти региональные ограничения не сложно — на мобильное устройство просто нужно поставить VPN-сервис. Конечно, в Интернете можно найти и бесплатные VPN, но подобные сервисы, как правило, первыми попадают в черные списки.

Если вы хотите получить надежный способ обхода блокировки, советуем подобрать проверенный VPN. Например, ExpressVPN, NordVPN или Surfshark — последний примечателен тем, что его можно оплачивать картами российских банков.

Кроме того, по сообщениям российских и белорусских геймеров обойти блокировку можно при помощи DNS-серверов. На Android нужно перейти в настройки устройства — «Сеть и Интернет» — «Частный DNS-сервер» и ввести адрес dns.nullsproxy.com. На iOS — загрузить файл dnull.xyz/nullsproxy.mobileconfig (скопируйте адрес в строку браузера) и установить его. Способ рабочий, но, возможно, ненадолго: опять же, бесплатные сервисы маршрутизации часто попадают в черные списки разработчиков.