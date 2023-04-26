Авторы The Lord of the Rings: Gollum вновь обновили системные требования
Создатели приключения The Lord of the Rings: Gollum представили расширенные системные требования игры в семи категориях. Как оказалось, прошлые минимальные требования, которые вызвали у пользователей много вопросов, на самом деле оказались рекомендуемыми.
Сейчас системные требования (без рейтрейсинга) выглядят следующим образом:
Минимальные (30 FPS, 1080p, низкие настройки графики)
- Процессор — Intel i5-4660 или AMD Ryzen 3 1200;
- Видеокарта — Nvidia GTX 1060 или RTX 2060;
- Оперативная память — 6 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ.
Рекомендуемые (60 FPS, 1080p, средние настройки графики)
- Процессор — Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600;
- Видеокарта — Nvidia RTX 3060;
- Оперативная память — 6 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ.
Высокие (60 FPS, 1080p, высокие настройки графики)
- Процессор — Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 2600;
- Видеокарта — Nvidia RTX 3060 Ti (c DLSS «Качество»); Оперативная память — 8 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ.
Ультра (60 FPS, 2160p, «ультра» настройки графики)
- Процессор — Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600;
- Видеокарта — Nvidia RTX 3070 (c DLSS «Производительность»);
- Оперативная память — 8 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ.
Напомним, что Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch появится позднее в этом году. Ранее Nvidia показала свежий ролик с игровым процессом Gollum в 4K и с трассировкой лучей.