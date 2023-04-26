Авторы The Lord of the Rings: Gollum вновь обновили системные требования

Создатели приключения The Lord of the Rings: Gollum представили расширенные системные требования игры в семи категориях. Как оказалось, прошлые минимальные требования, которые вызвали у пользователей много вопросов, на самом деле оказались рекомендуемыми.

Напомним, что Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch появится позднее в этом году. Ранее Nvidia показала свежий ролик с игровым процессом Gollum в 4K и с трассировкой лучей.