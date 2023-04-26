В Returnal на PC добавили поддержку технологии Nvidia DLSS 3

Nvidia объявила о реализации технологий DLSS 3 и DLSS 2 в дополнительных играх. Обновление до DLSS 3 в этот раз получил динамичный «рогалик» Returnal — теперь владельцы видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 смогут насладиться игрой с ещё более высокой частотой кадров.

© Игромания.ру

Что касается DLSS 2, то её добавили ещё в три игры: спортивный симулятор Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, ритм-экшен Gun Jam и ролевой экшен Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.