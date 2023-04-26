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Blizzard добавила в Diablo 4 возможность пропустить сюжетную кампанию

Ранее Blizzard опубликовала свежее видео, посвящённое классам в Diablo IV, и в ролике заметили любопытную деталь — кнопку, позволяющую пропустить сюжетную кампанию.

Blizzard добавила в Diablo 4 возможность пропустить сюжетную кампанию
© Игромания.ру

Руководитель сообщества Diablo Адам Флетчер подтвердил, что в Diablo IV действительно будет такая возможность. Однако для этого игроки сначала должны пройти кампанию один раз. Ведущий дизайнер квестов Дон Адамс подчеркнул, что возможность пропустить главный сюжет сохранится в каждом последующем сезоне. При этом сам он уверен, что кампания в Diablo IV достойна того, чтобы её проходили несколько раз.

Релиз Diablo IV состоится 6 июня на PlayStation, Xbox и PC. Предзаказавшие Deluxe и Ultimate издания получат доступ к игре уже 2 июня. А 12 мая стартует новый этап открытого бета-тестирования Diablo IV.

В прошлом Blizzard также рассказывала о финальных этапах игры, максимальном уровне, системных требованиях и перманентной смерти на сложном режиме PvP. Кроме того, к просмотру уже доступен завершающий трейлер из серии, посвящённой персонажам Diablo IV.

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