Blizzard добавила в Diablo 4 возможность пропустить сюжетную кампанию
Ранее Blizzard опубликовала свежее видео, посвящённое классам в Diablo IV, и в ролике заметили любопытную деталь — кнопку, позволяющую пропустить сюжетную кампанию.
Руководитель сообщества Diablo Адам Флетчер подтвердил, что в Diablo IV действительно будет такая возможность. Однако для этого игроки сначала должны пройти кампанию один раз. Ведущий дизайнер квестов Дон Адамс подчеркнул, что возможность пропустить главный сюжет сохранится в каждом последующем сезоне. При этом сам он уверен, что кампания в Diablo IV достойна того, чтобы её проходили несколько раз.
Релиз Diablo IV состоится 6 июня на PlayStation, Xbox и PC. Предзаказавшие Deluxe и Ultimate издания получат доступ к игре уже 2 июня. А 12 мая стартует новый этап открытого бета-тестирования Diablo IV.
В прошлом Blizzard также рассказывала о финальных этапах игры, максимальном уровне, системных требованиях и перманентной смерти на сложном режиме PvP. Кроме того, к просмотру уже доступен завершающий трейлер из серии, посвящённой персонажам Diablo IV.