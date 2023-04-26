Blizzard добавила в Diablo 4 возможность пропустить сюжетную кампанию

Руководитель сообщества Diablo Адам Флетчер подтвердил, что в Diablo IV действительно будет такая возможность. Однако для этого игроки сначала должны пройти кампанию один раз. Ведущий дизайнер квестов Дон Адамс подчеркнул, что возможность пропустить главный сюжет сохранится в каждом последующем сезоне. При этом сам он уверен, что кампания в Diablo IV достойна того, чтобы её проходили несколько раз.