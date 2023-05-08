Не тратьте деньги на игры: 10 бесплатных хитов на PlayStation 5

На PlayStation 5, как и на любой другой платформе, доступен широкий ассортимент бесплатных игр — причем весьма неплохих. Если вы думали, во что бы такое поиграть, то не проблема: мы составили список лучших бесплатных проектов для PS5.

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Call of Duty: Warzone 2

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Первая Warzone ворвалась на рынок королевских битв и решительно растолкала многих конкурентов. Вторая, конечно, не может показать тех же успехов, но она тоже заслуживает внимания. Каждый сезон привносит в игру новых операторов, оружие, карты и целые механики: если вам нужен живой, постоянно эволюционирующий шутер — Warzone 2 не разочарует.

Steam

Rocket League

В 2015 году никто не ждал от Rocket League великих свершений, однако аркадный футбол на реактивных машинках быстро стал хитом благодаря раздаче в PlayStation Plus. Популярность игры стала еще выше после того, как Rocket League перешла на бесплатную модель распространения — теперь каждый может поучаствовать в ураганном турбо-футболе. Кроме того, несмотря на почтенный возраст Rocket League, игра все еще имеет активное сообщество поклонников.

EGS

Apex Legends

Еще одна королевская битва, которая вышла совершенно внезапно — и так же внезапно стала многомиллионным хитом. Apex Legends занимались разработчики Titanfall, и это заметно: ни одна другая игра в жанре не может похвастать столь же высоким темпом геймплея, вертикальностью и скоростью. Предупреждаем — возможно, вам потребуется какое-то время, чтобы освоить Apex Legends на контроллере.

Steam

Genshin Impact

Самая популярная «гача-игра» на сегодняшний день. Если вы вдруг не слышали, Genshin Impact — фэнтезийная экшен-RPG, где игрок отправляется в долгое путешествие по разным континентам, собирая собственную команду из десятков уникальных персонажей. Genshin Impact предлагает сотни часов контента: от сюжетной компании до бесчисленного множества мини-игр, испытаний, головоломок и большого открытого мира.

EGS

Path of Exile

Подарок любому поклоннику hack-and-slash. Path of Exile уже давно выросла в нечто большее, чем просто «клон Diablo»: это поразительно глубокий ролевой экшен, который предлагает огромную свободу в составлении билдов и развитии персонажа. Игре скоро исполнится 10 лет, однако разработчики продолжают поддерживать проект масштабными обновлениями — и не собираются прекращать в обозримом будущем.

Steam

Fall Guys

Максимально казуальная, уморительная королевская битва, вдохновленная японскими телешоу девяностых. В Fall Guys десятки зефирных человечков преодолевают хитроумные полосы препятствий, стараясь прийти к финишу первыми — или хотя бы не последними. Геймплей предельно прост, но разработчики постоянно разнообразят его новыми уровнями, испытаниями и другими мелочами.

EGS

Warframe

Если вы всегда хотели почувствовать себя космическим кибер-ниндзя, обязательно попробуйте Warframe. Десятки уникальных персонажей, глубокие возможности для кастомизации, простая, но чертовски захватывающая геймплейная петля — Warframe заслуживает внимания хотя бы из-за зрелищных сражений.

Steam

Destiny 2

Destiny 2 получила вторую жизнь после перехода на бесплатную модель. Некогда провальный сиквел Bungie сейчас стал одной из крупнейших онлайновых игр в своей нише. Сколько бы сообщество ни жаловалось, что разработчики не учатся на своих ошибках, одного у них не отнять — стрелять в Destiny 2 очень приятно.

Steam

Astro’s Playroom

Astro’s Playroom предустановлена на каждой копии PlayStation 5, и если вы еще не поиграли в нее, то зря: маленький платформер действительно стоит внимания. Проект студии Team Asobi сочетает отсылки к истории платформы PlayStation, забавный геймплей и демонстрацию возможностей контроллера DualSense. Иными словами, не торопитесь удалять Astro’s Playroom раньше времени.

Steam

Fortnite