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Digital Foundry оценила Dead Island 2 на PC и назвала лучшие настройки

Специалист Digital Foundry оценил PC-версию Dead Island 2 на разных конфигурациях и пришёл к выводу, что игра работает лучше, чем многие другие проекты на Unreal Engine 4 в плане производительности и стабильности, не жертвуя при этом качеством изображения.

Digital Foundry назвала лучшие настройки для Dead Island 2 на PC
© Игромания.ру

Проект быстро грузится (на уровне с современными консолями, оснащёнными SSD) и предлагает широкий выбор графических настроек. Dead Island 2 не расширяет границы, используя довольно стандартную модель освещения с отличной реализацией непрямого освещения, красивые модели персонажей и гладкие анимации.

При этом у PC-версии всё равно есть свои проблемы вроде довольно уродливых отражений, поддержки только FSR и немного «замыленной» картинки даже в 4K. А ещё специалист отметил незначительное количество статтеров, но они в целом не портят впечатление.

В заключение Digital Foundry назвала оптимальные настройки для «среднего» и топового железа:

  • процессор AMD Ryzen 5 3600 и видеокарта RTX 2080 — 2K с «высоким» сглаживанием TAА; «средние» тени и эффекты; прочие настройки на максимум;
  • процессор Intel Core i7-13700K и видеокарта RTX 3080 — 4K с «высоким» сглаживанием TAА; «высокие» тени и эффекты; у прочих параметров можно выставить максимальное значение.

Напомним, ранее Digital Foundry также сравнила зомби-экшен Dead Island 2 на консолях PlayStation и Xbox. А сами разработчики намекнули на скорое появление в игре одной из популярных механик.

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