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Вышла Honkai: Star Rail — новая игра от авторов Genshin Impact

Сегодня состоялся релиз Honkai: Star Rail. Это новая игра от студии HoYoverse, известной по популярному проекту Genshin Impact. Новый тайтл доступен бесплатно на нескольких платформах: ПК, Android и iOS. Позже игра доберётся до PS4 и PS5.

Вышла новая игра от авторов Genshin Impact
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Разработчики на сайте игры поблагодарили фанатов за поддержку и интерес, проявленный к Honkai: Star Rail. Авторы надеются, что как можно больше геймеров опробует их игру. А ещё разработчики призвали игроков добросовестно отнестись к правилам и не нарушать их. С ними можно ознакомиться в отдельном материале на сайте.

Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличаются от предшественницы.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

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