Вышла новая игра от авторов Genshin Impact

Сегодня состоялся релиз Honkai: Star Rail. Это новая игра от студии HoYoverse, известной по популярному проекту Genshin Impact. Новый тайтл доступен бесплатно на нескольких платформах: ПК, Android и iOS. Позже игра доберётся до PS4 и PS5.

Разработчики на сайте игры поблагодарили фанатов за поддержку и интерес, проявленный к Honkai: Star Rail. Авторы надеются, что как можно больше геймеров опробует их игру. А ещё разработчики призвали игроков добросовестно отнестись к правилам и не нарушать их. С ними можно ознакомиться в отдельном материале на сайте.