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The Verge: продажи консолей Xbox упали на треть за первый квартал 2023 года

Компания Microsoft продала на 30% меньше консолей Xbox в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом общей падение выручки у компании составило всего 4%, сообщает издание The Verge. В общей сложности игровое подразделение заработало $3,59 млрд, из которых почти $1 млрд приходится на сервис игровых подписок, которых теперь насчитывается свыше 500 млн уникальных пользователей.

Продажи консолей Xbox упали на треть за первый квартал 2023 года
© globallookpress.com

Также программное направление Xbox повысило свою профильную выручку на 3% за год и этот источник является главным генератором доходов корпорации в игровом сегменте.

В планах же игрового гиганта запустить Game Pass на мобильных устройствах, а также все-таки поглотить Activision Blizzard, что пока не удалось.

Напомним, что ранее российские компании МТС и «ВКонтакте» начали расширять сеть доставки видеоконтента для пользователей на фоне ухода западных провайдеров.

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