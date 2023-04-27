Продажи консолей Xbox упали на треть за первый квартал 2023 года

Компания Microsoft продала на 30% меньше консолей Xbox в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом общей падение выручки у компании составило всего 4%, сообщает издание The Verge. В общей сложности игровое подразделение заработало $3,59 млрд, из которых почти $1 млрд приходится на сервис игровых подписок, которых теперь насчитывается свыше 500 млн уникальных пользователей.

Также программное направление Xbox повысило свою профильную выручку на 3% за год и этот источник является главным генератором доходов корпорации в игровом сегменте.

В планах же игрового гиганта запустить Game Pass на мобильных устройствах, а также все-таки поглотить Activision Blizzard, что пока не удалось.