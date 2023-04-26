$81.63+0.0890.14+0.11

Microsoft отчиталась о финансовых успехах Xbox и росте Game Pass

Компания Microsoft опубликовала свежий финансовый отчёт за третий квартал текущего финансового года, завершившийся 31 марта 2023 года. Этот квартал стал вторым лучшим третьим кварталом для Xbox в истории.

Microsoft отчиталась о финансовых успехах Xbox и росте Game Pass
© Игромания.ру

Согласно отчёту, доходы от продажи игр на Xbox упали на 4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Напомним, что во втором квартале текущего финансового года падение составило 13%. Что же касается непосредственно продаж консолей, они снизились на 30%.

А вот доход от другого контента и услуг Xbox в этот раз вырос на 3% — это, как отмечает Microsoft, в первую очередь связано с ростом Xbox Game Pass. Не так давно, к примеру, в сервисе вышли Hi-Fi Rush и Atomic Heart.

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла также отметил, что завершившийся квартал установил рекорд по числу активных пользователей Xbox в месяц, а доход от игровых подписок достиг почти 1 млрд долларов. Он добавил, что количество уникальных игроков в проекты внутренних студий-разработчиков достигло 500 млн игроков за всё время.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий