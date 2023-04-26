Microsoft отчиталась о финансовых успехах Xbox и росте Game Pass

Компания Microsoft опубликовала свежий финансовый отчёт за третий квартал текущего финансового года, завершившийся 31 марта 2023 года. Этот квартал стал вторым лучшим третьим кварталом для Xbox в истории.

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Согласно отчёту, доходы от продажи игр на Xbox упали на 4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Напомним, что во втором квартале текущего финансового года падение составило 13%. Что же касается непосредственно продаж консолей, они снизились на 30%.

А вот доход от другого контента и услуг Xbox в этот раз вырос на 3% — это, как отмечает Microsoft, в первую очередь связано с ростом Xbox Game Pass. Не так давно, к примеру, в сервисе вышли Hi-Fi Rush и Atomic Heart.