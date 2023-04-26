Microsoft отчиталась о финансовых успехах Xbox и росте Game Pass
Компания Microsoft опубликовала свежий финансовый отчёт за третий квартал текущего финансового года, завершившийся 31 марта 2023 года. Этот квартал стал вторым лучшим третьим кварталом для Xbox в истории.
Согласно отчёту, доходы от продажи игр на Xbox упали на 4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Напомним, что во втором квартале текущего финансового года падение составило 13%. Что же касается непосредственно продаж консолей, они снизились на 30%.
А вот доход от другого контента и услуг Xbox в этот раз вырос на 3% — это, как отмечает Microsoft, в первую очередь связано с ростом Xbox Game Pass. Не так давно, к примеру, в сервисе вышли Hi-Fi Rush и Atomic Heart.
Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла также отметил, что завершившийся квартал установил рекорд по числу активных пользователей Xbox в месяц, а доход от игровых подписок достиг почти 1 млрд долларов. Он добавил, что количество уникальных игроков в проекты внутренних студий-разработчиков достигло 500 млн игроков за всё время.