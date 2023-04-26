Россия вошла в топ-3 стран по количеству пользователей Steam

Журналисты издания GameDiscover проанализировали распределение пользователей игровых сервисов по разным странам мира. Они собрали информацию о разных аккаунтах в PlayStation Now, Steam и других платформах.

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Выяснилось, что по количеству аккаунтов на обеих популярных консолях с отрывом лидирует США: 37% на PlayStation 4/5 и более 40% на Xbox One и Series.

Консоли от Sony также популярны в Великобритании (7,6%), Испании (7.2%), Франции (6,4%) и Германии (5,1%). Россия занимает 13-е место — в этой стране живет чуть более 2% от общего числа пользователей PS4 или PS5.

Владельцев Xbox One и Xbox Series в процентном соотношении, как выяснилось, у нас больше — Россия занимает 8-е место с 3,7%, уступая Великобритании (7,9%), Бразилии (6,9%), Франции, Германии, Мексике и Китаю.

Что касается пользователей Steam, то тут отрыв США от Китая совсем небольшой — 13,7% против 12,3%. Третью строчку занимают геймеры из России, их почти 10% от общего числа.