$81.55+0.2890.03+0.57

Найден способ, как играть в Brawl Stars из России без VPN

Геймеры из России и Беларуси обнаружили способ, который позволяет обойти запрет на вход в игру Brawl Stars. При этом VPN не требуется, а пинг становится минимальным.

Найден способ, как играть в Brawl Stars из России без VPN
© Чемпионат.com

На проекте Null’s Brawl был опубликован конфиг для игры через устройства на iOS, а через Android можно запустить Brawl Stars с помощью DNS-сервера.

Как запустить Brawl Stars на Android:

В отличие от iPhone, этот способ работает у всех — вероятно, из-за разницы в моделях устройств. Кроме того, у некоторых после игры пропадает интернет-соединение, в таком случае авторы рекомендуют выключить DNS.

Как запустить Brawl Stars на iPhone и iPad:

Авторы обхода отмечают, что решение было выполнено в спешке, поэтому пока помогает не всем и ещё будет дорабатываться. Они также собираются открыть полноценный сайт для помощи игрокам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий