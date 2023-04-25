Найден способ, как играть в Brawl Stars из России без VPN

Геймеры из России и Беларуси обнаружили способ, который позволяет обойти запрет на вход в игру Brawl Stars. При этом VPN не требуется, а пинг становится минимальным.

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На проекте Null’s Brawl был опубликован конфиг для игры через устройства на iOS, а через Android можно запустить Brawl Stars с помощью DNS-сервера.

Как запустить Brawl Stars на Android:

В отличие от iPhone, этот способ работает у всех — вероятно, из-за разницы в моделях устройств. Кроме того, у некоторых после игры пропадает интернет-соединение, в таком случае авторы рекомендуют выключить DNS.

Как запустить Brawl Stars на iPhone и iPad: