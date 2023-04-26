Близняшка из Atomic Heart появилась в новой игре

Персонаж Близняшка из отечественной игры Atomic Heart появилась в ремейке Resident Evil 4 от японской студии Capcom. На это обратил внимание Telegram-канал VGTimes.

Фото: Capcom Capcom

Отмечается, что появление одного из главных персонажей игры российской студии Mundfish в известном хорроре на выживание стало возможным благодаря моддеру с ником DCHeisenberg1954.

Он добавил в ремейк Resident Evil 4 модель робота-близняшку и заменил ею дочь президента США Эшли Грэм, которая по сюжету Resident Evil 4 спасается от фанатиков Лос Иллюминадос в испанской деревне.

На скриншотах было показано, как выглядят сцены с Близняшкой после установки модификации. По словам моддера, игроки смогут выбрать модель робота как в куртке, так и без нее. При этом DCHeisenberg1954 отказался добавлять Близняшке физику груди, которую создали японские разработчики для Грэм.

Ранее сообщалось, что энтузиаст выпустил для игры Resident Evil 4 модификацию, которая меняет одежду Ады Вонг на прозрачную.