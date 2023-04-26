Близняшка из Atomic Heart появилась в новой игре

Персонаж Близняшка из отечественной игры Atomic Heart появилась в ремейке Resident Evil 4 от японской студии Capcom. На это обратил внимание Telegram-канал VGTimes.
Отмечается, что появление одного из главных персонажей игры российской студии Mundfish в известном хорроре на выживание стало возможным благодаря моддеру с ником DCHeisenberg1954.
Он добавил в ремейк Resident Evil 4 модель робота-близняшку и заменил ею дочь президента США Эшли Грэм, которая по сюжету Resident Evil 4 спасается от фанатиков Лос Иллюминадос в испанской деревне.
На скриншотах было показано, как выглядят сцены с Близняшкой после установки модификации. По словам моддера, игроки смогут выбрать модель робота как в куртке, так и без нее. При этом DCHeisenberg1954 отказался добавлять Близняшке физику груди, которую создали японские разработчики для Грэм.
Ранее сообщалось, что энтузиаст выпустил для игры Resident Evil 4 модификацию, которая меняет одежду Ады Вонг на прозрачную.
Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Оригинальная игра поступила в продажу в 2005 году и до сих пор остается популярной среди игроков на консолях прошлого поколения.