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Nintendo поднимает шумиху перед выходом The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo поднимает шумиху перед выходом The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
© Inc-News

Nintendo поднимает шумиху перед выходом The Legend of Zelda: Tears of the KingdomЧерез несколько недель стартует ещё одна эксклюзивная игра Nintendo. Японская корпорация выпустила рекламный ролик, в котором показаны некоторые новые сцены приключения.Будет ли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom успешной? Nintendo явно верит в силу бренда и прекрасно осведомлена о продажах предыдущей части. Теперь наступил заключительный этап продвижения, и появился новый ролик.Кадры посвящены новым механикам - комбинирование элементов окружения, полеты на специальном транспортном средстве и использование мгновенного транспорта. Легко заметить, что самый важный элемент, продвигаемый Nintendo, - творческий подход к приключению.В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будут эпические битвы с боссами, и в видео показывают огненного Глеока – это чудовище уже появлялось в The Legend of Zelda: Oracle of Seasons и The Legend of Zelda: Phantom Hourglass.

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