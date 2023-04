Nintendo поднимает шумиху перед выходом The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo поднимает шумиху перед выходом The Legend of Zelda: Tears of the KingdomЧерез несколько недель стартует ещё одна эксклюзивная игра Nintendo. Японская корпорация выпустила рекламный ролик, в котором показаны некоторые новые сцены приключения.Будет ли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom успешной? Nintendo явно верит в силу бренда и прекрасно осведомлена о продажах предыдущей части. Теперь наступил заключительный этап продвижения, и появился новый ролик.Кадры посвящены новым механикам - комбинирование элементов окружения, полеты на специальном транспортном средстве и использование мгновенного транспорта. Легко заметить, что самый важный элемент, продвигаемый Nintendo, - творческий подход к приключению.В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будут эпические битвы с боссами, и в видео показывают огненного Глеока – это чудовище уже появлялось в The Legend of Zelda: Oracle of Seasons и The Legend of Zelda: Phantom Hourglass.