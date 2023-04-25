В России и Белоруссии заблокировали популярную игру для смартфонов

Разработчик Supercell заблокировал для россиян мобильную игру Brawl Stars
Разработчик из Финляндии Supercell заблокировал популярную мобильную игру Brawl Stars на территории России и Белоруссии. В этом убедился корреспондент "Газеты.Ru", попытавшийся запустить проект с iOS, на проблемы с запуском на Android также обратил внимание Telegram-канал VGTimes.
При попытке зайти в игру появляется специальное сообщение: "Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход". При включении VPN-сервиса и запуска Brawl Stars игра выполняет вход и остается полностью работоспособной. Таким образом недавнее обновление привело к тому, что игроков из России и Белоруссии не пускают в игру из-за их местоположения.
Похожим образом разработчик заблокировал игроков в Clash Royale. Запрет вступил в силу в конце марта этого года. В 2022 году финская компания удалила все свои игры из российского App Store, но не блокировала доступ к ним. Тогда проекты продолжали работать без VPN, если были загружены до удаления из магазинов приложений.