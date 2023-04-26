У Star Wars Jedi: Survivor будет антипиратская защита Denuvo

В новенькой Star Wars Jedi: Survivor, похоже, будет антипиратская защита Denuvo. На это обратило внимание издание DSOG.

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Внимание журналистов привлёк исполняемый файл проекта. Как и в большинстве игр, использующих Denuvo, он весит более 300 МБ. Аналогичная ситуация была замечена и в Star Wars Jedi: Survivor. Некоторые из пользователей смогли найти упоминания Denuvo прямо в самом файле тайтла.

Информация не особо удивляет, поскольку Electronic Arts использовала Denuvo в своих последних релизах: ремейке Dead Space и Need for Speed Unbound.

Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам в роли Кэла Кестиса вновь предстоит сразиться с Империей и дать ей отпор.