Новый режим игры Minecraft расскажет геймерам о последствиях изменения климата

Minecraft — популярная игра-«песочница» с открытым миром, в которой игроки могут строить, исследовать и выживать в виртуальной вселенной, состоящем из блоков различной природы и материалов.

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Для создания Rivercraft Агентство по охране окружающей среды и Microsoft пригласили компанию BlockBuilders, экспертов из Брайтона, специализирующихся на создании увлекательных игровых миров. Создание виртуальной копии заняло четыре месяца. Основным преимуществом проекта является возможность объединения игры и обучения в одном продукте, сообщает Businessgreen.

В мире Rivercraft игроки могут спасти район от затопления, изучить и записать виды животных из дикой природы. В игре использованы реально существующие локации, в том числе система защиты, которая находится в стадии строительства и призвана защитить около 5000 домов в британском Престоне от наводнений.

Сам режим Rivercraft содержит три разные игры:

Managing Flooding («Управление наводнениями»). Игроки должны выстроить собственную стратегию защиты от наводнений. После этого район в игре затопят, и это поможет игрокам понять, какие из разработанных ими подходов работают, а какие нет.

Flood Prevention («Предотвращение наводнений»). Геймеры самостоятельно исследуют, как действия каждого индивидуума могут влиять на изменения климата и какой глобальный ущерб способны нанести людям наводнения.

Our Local Environment («Наша экологическая среда»). Игроки проводят экологическое исследование, используя цифровую книгу и игровую камеру. Они должны находить и записывать виды животных, обитающих в дикой природе, и таким образом изучать их.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, как пять исследователей из Стэнфорда и Google Research объединили ChatGPT и подобие игры Sims для создания «генеративных агентов» — интерактивных симуляций человеческого поведения. В виртуальном мире 25 персонажей, каждый с уникальным характером, воспоминаниями и личностью, взаимодействуют друг с другом.

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