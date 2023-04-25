Глава PlayStation Indies восхитился Nintendo

Шухей Йошида, нынешний глава PlayStation Indies и исполнительный продюсер таких именитых проектов, как Gran Turismo и Ape Escape, в свежем интервью поделился мыслями об игровой индустрии. В марте он получил награду от BAFTA Games Awards.

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Йошида в свои 59 лет является активным игроком, причём играет он как в проекты Sony, вроде God of War и Horizon, так и в игры независимых разработчиков. Неровно дышит он к консолям Nintendo, которые удивляют его своей креативностью и способами взаимодействия с ними.

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За свою карьеру Шухей выпустил несколько игр, получивших награду «Игра года». По его словам, это было очень не просто, а за процессом разработки стоят неудачные сотрудничества, отменённые проекты и другие трудности.

Шухей Йошида

«PlayStation внедряет новые идеи, но многие из них терпят неудачу. Мы делаем прототип, оцениваем его и решаем, стоит ли тратить на него больше времени и ресурсов, либо же мы останавливаемся.



Мы отменяем много игр. Обычно я пытаюсь убедить разработчиков, что нет необходимости зацикливаться на этом проекте. Мы склонны работать с людьми у которых есть сильные идеи.



Мы уважаем этих людей, поэтому попытаться изменить или свернуть проект очень сложно. Всё дело в талантах индустрии, которым я всегда старался помочь, чем мог».

Йошида часто присутствует на протяжении всего цикла разработки. Он считает, что Journey, вышедшая в 2012 году, была одним из самых ярких проектов в его жизни. По его словам, игра заслуженно получала престижные премии и соревновалась с крупнобюджетными проектами, ведь за четыре часа она заставляла задуматься о жизни и смерти.

Была затронута и тема того, что разработка видеоигр дорожает с каждым годом. Журналисты предположили, что на разработку God of War Ragnarok было затрачено 200 миллионов долларов, при стоимости God of War 3 в 44 миллиона. Шухей рад, что сейчас на рынке присутствуют такие издатели, как Devolver Digital и Team17, которые помогают независимым разработчикам в издании игр.

Йошида уверен, что заметно облегчить труд и снизить затраты на разработку поможет искусственный интеллект. В пример он привёл команду студентов, чья игра была с невероятной графикой, которую сделали с помощью Midjourney.

Шухей Йошида

«Я просматривал 15 демонстрацией на конкурсе инди-игр в Японии. В одной из них была потрясающая графика, сделанная небольшой командой студентов. Они сказали, что использовали нейросеть Midjourney.



Это невероятно, что такая небольшая группа может создать потрясающую с точки зрения внешнего вида игру. В будущем искусственный интеллект мог бы разрабатывать анимации, модели поведения и даже выполнять отладку».

Шухей призывает не опасаться развития нейросетей. По его мнению, это инструмент, которым должен пользоваться человек. Искусственный интеллект изменит характер обучения разработчиков, но в конечном итоге сделает процесс создания игр более эффективным и оптимизированным по затратам. Людям не надо будет изучать программирование, в первую очередь будет важна креативность.