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Атмосферная ролевая игра Vampire: The Masquerade Swansong выйдет в Steam

Авторы Vampire: The Masquerade — Swansong объявили, что игра появится в Steam через месяц. Купить вампирское приключение можно будет 25 мая, а страница игры уже появилась в сервисе.

Атмосферная Vampire: The Masquerade Swansong выйдет в Steam
© Игромания.ру

В этой нарративной RPG игрокам даётся роль трёх вампиров, которым необходимо сохранить баланс между человеческой и звериной сущностями. Чтобы решить судьбу Бостона, придётся грамотно распоряжаться своими силами и отвечать за последствия своих действий.

Критики похвалили историю, но поругали другие аспекты проекта. Ранее разработчики подробнее рассказали о создании игры.

Vampire: The Masquerade — Swansong доступна на PC, PlayStation и Xbox. Позднее ожидается релиз и на Nintendo Switch.

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