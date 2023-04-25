Атмосферная Vampire: The Masquerade Swansong выйдет в Steam

Авторы Vampire: The Masquerade — Swansong объявили, что игра появится в Steam через месяц. Купить вампирское приключение можно будет 25 мая, а страница игры уже появилась в сервисе.

© Игромания.ру

В этой нарративной RPG игрокам даётся роль трёх вампиров, которым необходимо сохранить баланс между человеческой и звериной сущностями. Чтобы решить судьбу Бостона, придётся грамотно распоряжаться своими силами и отвечать за последствия своих действий.

Критики похвалили историю, но поругали другие аспекты проекта. Ранее разработчики подробнее рассказали о создании игры.