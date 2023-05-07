Не только Stardew Valley: 10 расслабляющих игр на ПК

Stardew Valley пользуется репутацией «ультимативной» расслабляющей игры: идеального занятия на случай, если хочется поиграть во что-то вечером, но нет сил на что-то серьезное. Она заслуживает всех похвал, это правда, но существует и много других отличных игр, которые помогут вам расслабиться. Портал PC Gamer собрал десять самых ярких примеров.

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Cozy Grove

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Уютная, акварельная Cozy Grove — одна из лучших альтернатив Stardew Valley и Animal Crossing на ПК. Игроку предстоит исследовать остров, населенный призрачными животными, и помогать бедолагам найти покой. Как и Animal Crossing, Cozy Grove подает фрагменты сюжета по расписанию и использует реальное время для отчета игрового прогресса. Предупреждение о том, что проект рассчитан на один, максимум два часа игры в день, стоит принять всерьез: после того, как вы выполните ежедневные задания, заняться будет особо нечем. Но если вы не страдаете вредной привычкой марафонить игры, то Cozy Grove может неплохо разнообразить привычную рутину.

Steam

Coral Island

На Coral Island каждый найдет занятие себе по душе. Фермерство, крафтинг, добыча минералов, рыбалка и уборка мусора с дикой природы. А пока вы не занимаетесь разведением животных или растений, в воздухе витает дух романтики: более двух дюжин обитателей острова могут стать вашими партнерами. Coral Island предлагает множество маленьких историй, которые раскрываются по мере того, как вы превращаете свой клочок земли в райский уголок.

Steam

Book of Travels

Book of Travels — MMORPG в миниатюре, чьи серверы рассчитаны всего на семь игроков. Вы создаете своего персонажа и отправляетесь исследовать таинственный мир, где магию можно сотворить завариванием чая и завязыванием мистических узлов. Можно рыбачить, торговать, пополнять свой арсенал заклинаний разными заклятиями и периодически участвовать в пошаговых сражениях. Book of Travels — крайне медитативная онлайновая игра, где общаться с другими игроками можно лишь при помощи жестов. Пока что проект пребывает в раннем доступе, и разработчики собираются сделать мир игры еще больше.

Steam

Melatonin

Ритм-геймы не обладают репутацией особо расслабляющих игр, но Melatonin никак иначе описать нельзя. Приглушенные цвета и lo-fi музыка прямо соответствуют названию проекта. Вместо того, чтобы заставлять игрока строго следовать быстрому ритму, игра дает визуальные подсказки, которые помогают найти нужный темп и пройти каждый уровень.

Steam

A Short Hike

A Short Hike понравится тем, кто хочет найти что-то медитативное, но не готов тратить больше 100 часов свободного времени: это камерное, душевное приключение можно пройти всего за несколько часов. Исследуйте горный остров в роли маленькой птички, помогайте местным жителям и просто наслаждайтесь отдыхом. Мир A Short Hike интересен и на земле, но с высоты птичьего полета он раскрывается совсем иначе — благо что главная героиня умеет летать.

Steam

Dorfromantik

Головоломки тоже вряд ли можно назвать расслабляющим жанром, но Dorfromantik отлично помогает разгрузить мозг после тяжелого дня. Сборка пасторальных пейзажей, деревенек и железных дорог из шестиугольных тайлов напоминает настольную игру «Каркассон», только без элемента соревнования — можете строить такую провинцию, какую захотите.

Steam

Beacon Pines

Beacon Pines — это маленькая история, стилизованная под детский рассказ (нежный голос закадровой рассказчицы идет в комплекте). Точнее, стилизованная под детскую страшилку: интригующую и достаточно напряженную, но не нагружающую эмоции до предела. Кроме того, центральная механика Beacon Pines — это поиск слов, которые предстоит использовать в ключевых развилках сюжета, чтобы изменить ход событий рассказа.

Steam

Haven Park

Еще одна умилительная игра с птичкой в главной роли, но теперь больше похожая на Stardew Valley, чем на миниатюрный открытый мир. В Haven Park игроку предстоит восстановить заповедник для кемперов и познакомиться с ансамблем забавных персонажей, чтобы потом играть с ними в прятки и искать сокровища на острове. Игра достаточно короткая, но подарит много положительных эмоций.

Steam

Kynseed

Если же вы ищите что-то побольше и «поплотнее», то Kynseed — не самый плохой вариант. Этот симулятор средневековой жизни вобрал в себя элементы Stardew Valley, Crusader Kings и Fable: здесь можно не только рыбачить, разводить животных и выращивать овощи, но и завести семью, которая будет жить поколениями.

Steam

Unpacking

В реальной жизни переезд в другое жилище — весьма стрессовое мероприятие, но в Unpacking это довольно медитативное занятие, которое еще и рассказывает трогательную историю. Игрок будет разбирать вещи безымянной главной героини на разных этапах ее жизни: от детства до школы, студенчества и съезда с молодым человеком. По тому, какие вещи она сохранила, а от каких отказалась, можно проследить изменения в характере героини и ее быте: не зря ведь она всю жизнь помнит о старой плюшевой хрюшке, которая кочует с одной квартиры на другую.