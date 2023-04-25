Авторы Horizon Forbidden West исправили баги в дополнении Burning Shores

Создатели Horizon Forbidden West из Guerrilla Games объявили о релизе патча 1.22 для дополнения Burning Shores, которое, напомним, доступно только на PlayStation 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики исправили некоторые проблемы с игрой, которые затрагивали стабильность, награды за Dino Digits Quiz и время суток — последнее периодически зависало и не менялось. Сейчас авторы работают над решением других неприятных моментов, которые продолжают портить впечатление от игры. Среди них проблемы с прогрессом Aerial Capture и выполнением некоторых квестов.

А ещё Guerrilla Games уже занимается «следующим приключением Элой», намёки на которое как раз нашли в финале Burning Shores, и грядущим онлайн-проектом во вселенной Horizon.