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41 минуту назад

Авторы Horizon Forbidden West исправили неприятные баги в дополнении Burning Shores

Игромания.ру

Создатели Horizon Forbidden West из Guerrilla Games объявили о релизе патча 1.22 для дополнения Burning Shores, которое, напомним, доступно только на PlayStation 5.

Авторы Horizon Forbidden West исправили баги в дополнении Burning Shores
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики исправили некоторые проблемы с игрой, которые затрагивали стабильность, награды за Dino Digits Quiz и время суток — последнее периодически зависало и не менялось. Сейчас авторы работают над решением других неприятных моментов, которые продолжают портить впечатление от игры. Среди них проблемы с прогрессом Aerial Capture и выполнением некоторых квестов.

А ещё Guerrilla Games уже занимается «следующим приключением Элой», намёки на которое как раз нашли в финале Burning Shores, и грядущим онлайн-проектом во вселенной Horizon.

Напомним также, что сама Horizon Forbidden West недавно оказалась в центре скандала. Дело в том, что свежее дополнение подтвердило нетрадиционную ориентацию главной героини, после чего игроки обрушили его рейтинг на Metacritic. Сейчас он составляет 4,1 балла (более 1200 оценок).

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