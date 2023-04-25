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1 час назад

В хардкорном режиме Diablo 4 в PvP игроки могут лишиться своих персонажей навсегда

Чемпионат.comиещё 1

Blizzard поделилась новыми деталями хардкорного режима в Diablo 4. Это будет самый опасный для игроков режим, ведь в нём можно будет потерять своего персонажа навсегда.

Blizzard рассказала о самом опасном режиме Diablo 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом рассказал глава по коммуникациям студии Blizzard Адам Флэтчер. По его словам, если пользователи столкнутся в PvP друг с другом, проигравший действительно лишится своего персонажа. Это значит, что ему придётся создавать нового героя, вновь проходить сюжетную кампанию и прокачивать персонажа заново.

Флэтчер отметил, что в теории игроки могут обходить стороной опасные для хардкорного режима PvP-зоны, чтобы избежать всех рисков. В таком случае игрокам будет нечего бояться.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. C 12 по 14 мая Blizzard проведёт ещё один бета-тест для всех желающих.

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