Blizzard рассказала о самом опасном режиме Diablo 4

Blizzard поделилась новыми деталями хардкорного режима в Diablo 4. Это будет самый опасный для игроков режим, ведь в нём можно будет потерять своего персонажа навсегда.

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Об этом рассказал глава по коммуникациям студии Blizzard Адам Флэтчер. По его словам, если пользователи столкнутся в PvP друг с другом, проигравший действительно лишится своего персонажа. Это значит, что ему придётся создавать нового героя, вновь проходить сюжетную кампанию и прокачивать персонажа заново.

Флэтчер отметил, что в теории игроки могут обходить стороной опасные для хардкорного режима PvP-зоны, чтобы избежать всех рисков. В таком случае игрокам будет нечего бояться.