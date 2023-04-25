Названа причина массовых поломок игровых процессоров AMD

В последнее время стали известны случаи поломки процессоров Ryzen 7000X3D, которые перегреваются и повреждают материнские платы. Как пишет портал Tom, причиной аномального поведения процессоров могут быть скачки напряжения.

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Отмечается, что проблема коснулась процессоров Ryzen 9 7950X3D и 7800X3D с новой технологией 3D V-Cache, предназначенных для игр. При этом перегрев случается на любых материнских платах вне зависимости от производителя. Так, чрезмерно высокое напряжение повреждает термодатчики чипа, тем самым отключая его термозащиту. В результате этого при перегреве процессор сгорает, не успевая включить защитный механизм.

По данным источников, AMD планирует выпустить обновление прошивки, которое ограничит или запретит повышение напряжения на процессорах. Это должно предупредить возможные поломки. При этом Asus и MSI самостоятельно выпустили обновления BIOS, которые должны предотвратить перепады температур.