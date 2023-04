Для The Last of Us на ПК вышел гигантский патч с массой улучшений

Naughty Dog выпустила свежий патч 1.0.4. для ПК-версии ремейка The Last of Us. Апдейт заметно оптимизирует работу процессора и видеокарты, а также улучшает качество текстур и разрешение при низких и средних настройках графики. Кроме того, обновление исправляет ряд мелких ошибок. Его вес составляет около 18 ГБ.