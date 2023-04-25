Новая игра от создателей Genshin Impact: что известно про Honkai Star Rail

Почему фанаты «Геншина» могут влюбиться в новинку.

Через пару дней, 26 апреля, выйдет бесплатная онлайн-игра Honkai: Star Rail — новинка китайской студии HoYoverse, известной во многом благодаря хиту Genshin Impact.

Видео дня

Вместе с подготовкой крупных апдейтов для своей главной игры разработчики из Поднебесной готовы развивать ещё один большой проект. Как говорят, он собрал в себя лучшее из «Геншина» и менее популярной, но тоже весомой Honkai Impact 3rd.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Поверхностный взгляд на новую Honkai даёт понять, что игра похожа на Genshin Impact как внешне, так и внутри. Знакомые аниме-стилистика и модель сюжета, точная копия системы монетизации, подача контента, управление в бою командой из четырёх персонажей, которых нужно сочетать в зависимости от их типа и способностей — это можно перечислять бесконечно!

Кажется, Star Rail может легко заменить или дополнить «старшего брата» тем, кому не хватает Genshin Impact. Или тем, кому надоела тягучая сюжетка пустыни Сумеру. Или просто хочется попробовать что-то похожее. Но так ли это на самом деле?

HOYOVERSE

Не тот геймплей

Главным отличием новой игры от «Геншина» стал жанр, который точно отпугнёт часть игроков. Разработчики пытались уйти от него всеми силами, придумывая разные механики — но суть всё равно осталась прежней. Да, это японская ролёвка в том самом смысле.

Пока Genshin Impact хвастается яркими сражениями в реальном времени, «Хонкай» же предлагает нам вспомнить Final Fantasy или Darkest Dungeon. Все битвы — это поочерёдные атаки одного из ваших героев и кого-то из противников до победного конца.

Видео доступно на YouTube-канале Steparu. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Само собой, можно закрыть на это глаза в угоду другим преимуществам игры. Но вынуждены предупредить: сражений тут будет немало, и, если вам не нравится пошаговая боёвка в духе JRPG, сосредоточиться на всём остальном будет нелегко.

Из интересного: в открытом мире можно начать сражение неожиданно для врага, чтобы получить инициативу. В подземельях для гринда есть автобой (нужно пройти уровень всего один раз). «Случайных» встреч с врагами тут нет, а отдельных боёв можно и вовсе избежать.

Ещё одна деталь, которая напоминает нам о JRPG, — открытый мир. Точнее, его отсутствие: Star Rail предлагает игроку лишь перемещаться по небольшим зонам. Да, в каждой есть свои точки интереса (сундуки с сокровищами, диалоги и так далее), но их существенно меньше, чем на огромном континенте мира того же Genshin Impact.

HOYOVERSE

Как-то так вышло, что мы начали разговор о новой крутой игре с таких, казалось бы, неприятных новостей. Но кажется, что это слишком важно и может перекрыть десятки других крутых механик из «Геншина», которые перекочевали в Honkai. Если нет — посмотрите, чем вас готова порадовать старая новая игра.

Найдите 10 отличий Honkai: Star Rail от Genshin Impact

Искать точки соприкосновения в двух последних играх HoYoverse очень просто — их слишком много! К примеру, подача контента ещё одной бесплатной соло-игры с необходимостью постоянного подключения к серверам.

Как и в Genshin Impact, мы путешествуем по миру, медленно двигаясь к своей главной цели и тотальной победе над злом. При этом изначально доступна лишь часть контента (две планеты), а каждые несколько недель будет выходить патч, возвращая игроков новой главой сюжета, локациями и персонажами.

В эту игру тоже будет трудно играть время от времени. Хорошо знакомая фанатам «Геншина» система: надо каждый день хоть ненадолго заходить в Star Rail, чтобы выполнить задания, прокачать персонажей, попробовать новые ивенты, заработать местную валюту и так далее.

HOYOVERSE

Кстати, про валюту — да, снова гача. Чтобы получить удовольствие от геймплея, в игру не нужно вкладывать ни рубля. Но если хочется получить в свою команду новых крутых персонажей, придётся либо постоянно искать местные примогемы, либо тянуться за банковской карточкой.

В большинстве случаев из местных сундуков (баннеров) будет выпадать всякий хлам. Но каждый 10-й гарантированно даст персонажа редкостью в четыре звезды, а раз в 90 «круток» — пятизвёздочного героя или оружие. Да-да, в точности как в…

К слову, иронично, что местные «крутки», то есть попытки выбить себе самую лучшую девочку (или мальчика), здесь называют «прыжками». Как и в других JRPG, в Star Rail сами персонажи прыгать не умеют.

После получения нужных персонажей (часть дадут бесплатно) собираем квартет для боя. У каждого персонажа свои стиль боя, стихия и навыки — хорошо, если в команде будет кто-то, кто способен лечить, разрушать щиты, наносить урон и так далее.

Каждого героя придётся качать отдельно, на что может уйти несколько дней. Нужно выбить из гачи или смастерить в кузнице оружие, набрать подходящие по характеристикам артефакты, прокачать таланты. Затем прокачать оружие, прокачать артефакты…

Ещё не забыли, про какую игру мы говорим?

Медитативный стиль с постепенным развитием персонажей перетёк сюда в полной мере. Вам всегда найдётся, чем заняться: слить «смолу», потестить временный ивент, заглянуть в данж с артефактами — и всё в таком духе. Признаём, это может показаться скучным. Что ж, в таком случае Honkai вряд ли сможет вас зацепить — впрочем, как и Genshin Impact.

Сюжет и игровой мир Honkai: Star Rail

Важно, что для понимания происходящего не придётся обращаться к прошлой части Honkai, Honkai Impact. История Star Rail почти не связана с предшественницей, разве что появится несколько знакомых персонажей, но это мелочи. Если кратко, на старте мы оказываемся на космическом поезде, который мчится от планеты к планете в погоне за мировым злом.

Мотивация — раскрыть тайну артефакта Стелларона, который даёт огромную силу, но в то же время таит в себе опасность. При этом основная линия слишком размыта, поскольку наш экспресс постоянно останавливается на разных планетах с отдельной сюжетной веткой (будто регионы в «Геншине»).

Первая из них — заснеженная Ярило-6 с явными отсылками на русскую культуру с архитектурой в духе Санкт-Петербурга. Здешний мир разделён на элиту и более бедный подземный мир, вынужденный обеспечивать жизнь всей планеты. Чтобы двинуться дальше за тайной Стелларона, придётся для начала решить местные проблемы.

Затем нас ждёт восточная Сяньчжоу: Лофу (аналог Китая). Вторая остановка — последняя на данный момент, но авторы наверняка уже готовят новую планету, которую выпустят в одном из глобальных патчей. Сейчас же весь доступный сюжет можно пробежать за 30–40 часов без учёта прокачки.

Стилистика тут напоминает Genshin Impact, но вместе с тем немного отличается от оного. Мир вокруг чуть более живой и детализированный (а иногда даже реагирует на действия игрока). Герои также радуют внешним видом и анимациями, которые и заставляют некоторых инвестировать реальные финансы в пиксели.

При этом персонажи в большинстве своём стали взрослее. Если в прошлой игре HoYoverse на первый план часто выходили молодые (по крайней мере, внешне) герои, то тут гораздо больше аналогов мудрых Чжун Ли и Нин Гуан, чем беззаботных Эмбер с Сян Лин.

Сама вселенная Star Rail переносит нас в далёкое будущее — сложные фотокамеры, корабли и магические чудо-устройства из «Геншина» заменили смартфоны, поезда-ракеты и технологии. К этому тоже стоит привыкнуть, и удаётся это не всем.

Другие детали Honkai: Star Rail

Из того, что выдвигает Genshin Impact вперёд — в новой игре HoYoverse почти полностью отсутствует онлайн. Да, он и в Тейвате позволяет лишь проходить вместе данжи и гулять по миру друзей. Но тут единственная коммуникация — возможность усилить свою команду персонажем кого-то из списка друзей. Пока это всё.

И отдельно про текст. Тем, кто ненавидит долгие диалоги «ни о чём» в «Геншине», советуем приготовиться. В новом проекте авторы будто пытались чем-то заместить недостаток контента в открытом мире и дали сценаристам полный карт-бланш наливать «воды».

Яркий пример — мусорные баки на улицах. В них можно найти что-то полезное (а иногда нет), но перед этим игрок обязан выслушать длинную лекцию о том, как низко рыться в помойках или что-то в этом духе. А потом вам говорят, что внутри бака ничего нет!

HOYOVERSE

Концептуально Star Rail является едва ли не улучшенной копией своего предшественника (вторая Бездна в стиле rogue-like, крафт артефактов, другие фишки): модель отдалённо напоминает MMORPG, куда надо постоянно возвращаться, чтобы прокачиваться до бесконечности.

Но вместе с тем новая игра HoYoverse даёт совсем другой опыт и геймплейно, и сеттингом. Для кого-то это разнообразие или плюс, кто-то разворачивается и уходит после беты (или сделает это сразу после релиза). Насколько велик процент первых — пока вопрос, ответ на который и определит успех проекта.

HOYOVERSE

Главное о выходе Honkai: Star Rail

26 апреля Honkai: Star Rail выйдет бесплатно на ПК, iOS и Android, а позже появится на PS4 и PS5. Сейчас уже можно предварительно загрузить клиент, чтобы быть готовым к старту серверов в среду.

Сейчас можно пройти процедуру предварительной регистрации на сайте разработчиков, чтобы начать игру с некоторыми бонусами. Это уже сделали более 10 млн игроков.

В версии 1.0 будут доступны две большие сюжетные главы, временное событие «Бойцовский клуб», а также баннеры с пятизвёздочными героями Зеле и Цзинь Юань.