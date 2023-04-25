Магия Dark and Darker: от хита Steam до судебного иска

Последние несколько месяцев были тяжелыми для разработчиков Dark and Darker: гибрида dungeon crawler и extraction-шутера в антураже темного фэнтези. На разработчиков подали жалобу о нарушении авторских прав, на них пытались натравить полицию, их серверы подверглись DDOS-атакам — и теперь им пришлось провести тестирование игры целиком через торренты. Студия Ironmace бросила перчатку в лицо Nexon, Steam, Discord и Twitter просто чтобы дать игрокам шанс бесплатно поучаствовать в тестировании, и на это способен не каждый разработчик.

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Четвертый раунд альфа-тестирования Dark and Darker прошел в феврале. Игра стала неожиданным хитом месяца, в пиковые часы собрав больше 100 000 человек онлайна в качестве демоверсии на Steam Next Fest. Но после столь впечатляющего успеха проект оказался в свободном падении. Издательство Nexon, где ранее работали двое разработчиков игры, обвинило студию в краже программного кода и ассетов — полиция даже провела рейд на южнокорейский офис компании. По жалобе издателя игру изъяли из каталога Steam, и разработчикам пришлось организовать сбор средств на GoFundMe, чтобы оплатить услуги юристов в предстоящем судебном разбирательстве.

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Тем не менее, Ironmace вскоре заявила, что пятый раунд тестирования пройдет в апреле, и призвала игроков просто скачать Dark and Darker через торрент. Discord и Twitter активно удаляли ссылки на файл, необходимый для загрузки игры, но разработчики не отчаялись и выложили его в Сеть, перекодировав текст при помощи специальной программы. Затем серверы Dark and Darker отключились на довольно продолжительное время, и поблизости не было разработчиков, которые могли бы исправить проблему. Однако игроки не расстраивались: напротив, администрации Discord-сервера игры пришлось временно заблокировать чат, т.к. он разрывался от сообщений, выражавших поддержку студии. И поверх всего этого Ironmace смогла выложить два патча за выходные, точно так же распространив их через торрент.

Иными словами, ситуация вокруг тестирования Dark and Darker была, мягко говоря, проблемной, однако сообщество получило массу удовольствия от игры. На YouTube полно роликов, демонстрирующих разные билды. На Reddit много тредов, где пользователи поддерживают авторов и сокрушаются, что тестирование закончилось так быстро. Для любой другой игры столь скандальный раунд тестирования обернулся бы настоящей катастрофой, но геймеры отнеслись к ситуации с большим пониманием. Ironmace — маленькая студия, и Dark and Darker подает много надежд.

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