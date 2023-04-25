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Apple снова выиграла суд у Epic Games — кроме одного пункта

Апелляционный суд девятого округа США оставил в силе решение в пользу Apple в деле против Epic Games — коллегия поддержала изначальный вердикт по всем пунктам.

Apple снова выиграла суд у Epic Games
© ТАСС

В Apple назвали это победой, несмотря на то что суд поддержал и требование к компании разрешить разработчикам приложений в AppStore оставлять ссылки на альтернативные источники оплаты. Теперь Apple будет обязана выполнить это решение.

Летом 2020 года приложение Fortnite было удалено из магазина Apple: причиной стало то, что Epic Games встроили в игру собственную систему доната в обход AppStore.

Разработчики Fortnite подали в суд за нарушение антимонопольного законодательства, но проиграли по девяти пунктам из десяти — кроме того, который обязывает Apple допускать иные способы оплаты.

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