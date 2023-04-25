Apple снова выиграла суд у Epic Games

Апелляционный суд девятого округа США оставил в силе решение в пользу Apple в деле против Epic Games — коллегия поддержала изначальный вердикт по всем пунктам.

В Apple назвали это победой, несмотря на то что суд поддержал и требование к компании разрешить разработчикам приложений в AppStore оставлять ссылки на альтернативные источники оплаты. Теперь Apple будет обязана выполнить это решение.

Летом 2020 года приложение Fortnite было удалено из магазина Apple: причиной стало то, что Epic Games встроили в игру собственную систему доната в обход AppStore.