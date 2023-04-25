Опубликованы системные требования Honkai Star Rail

Проект будет не слишком требователен к процессору и видеокарте, а объём требуемой оперативной и внутренней памяти у Honkai даже ниже, чем у Genshin Impact — другая игра hoYoverse требует от 8 до 12 гигабайт ОЗУ и 60 гигабайт на диске.