Стала известна дата релиза российского хоррора Gravewood High

Калининградская студия HeroCraft PC осенью 2021 года выпустила в ранний доступ стелс-хоррор с процедурной генерацией уровней Gravewood High. А теперь сообщила, что готова объявить о релизе. Игра покинет ранний доступ 3 мая.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В полную версию Gravewood High включат весь ранее выпущенный контент как для одиночного прохождения, так и для многопользовательских режимов. Разработчики готовят также новшества для релизной версии.

Игроки смогут овладеть навыком телепортации, чтобы избежать ловушек преследователя. Для нас готовят совершенно новые локации, в том числе некую загадочную область. А наш главный противник, маньяк мистер Хайд, получит улучшенные способности — но в финале мы всё же раскроем его секреты и получим две концовки, зависящие от сделанного выбора.