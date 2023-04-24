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7 минут назад

Релиз российского хоррора Gravewood High состоится&nbsp;3 мая

Игромания.ру

Калининградская студия HeroCraft PC осенью 2021 года выпустила в ранний доступ стелс-хоррор с процедурной генерацией уровней Gravewood High. А теперь сообщила, что готова объявить о релизе. Игра покинет ранний доступ 3 мая.

Стала известна дата релиза российского хоррора Gravewood High
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В полную версию Gravewood High включат весь ранее выпущенный контент как для одиночного прохождения, так и для многопользовательских режимов. Разработчики готовят также новшества для релизной версии.

Игроки смогут овладеть навыком телепортации, чтобы избежать ловушек преследователя. Для нас готовят совершенно новые локации, в том числе некую загадочную область. А наш главный противник, маньяк мистер Хайд, получит улучшенные способности — но в финале мы всё же раскроем его секреты и получим две концовки, зависящие от сделанного выбора.

Gravewood High получила смешанные отзывы в Steam, её рекомендует до 68% игроков. Познакомиться с началом одиночной кампании можно с помощью бесплатной демоверсии.

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