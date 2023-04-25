Косплеер показала Алую Ведьму из «Доктора Стрэнджа»

Косплеер Вера Антаманова, известная также как confusing.ph, предстала в роли Алой Ведьмы, героя вселенной Marvel. Девушка выбрала образ персонажа из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

В сиквеле «Доктора Стрэнджа» Алая Ведьма облачена в тёмно-красный наряд и носит своеобразную диадему, а из-за того, что она стала использовать тёмную магию, кончики её пальцев потемнели.