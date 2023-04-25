$81.27-0.2189.46+0.11

Косплеер показала Алую Ведьму из сиквела «Доктора Стрэнджа»

Косплеер Вера Антаманова, известная также как confusing.ph, предстала в роли Алой Ведьмы, героя вселенной Marvel. Девушка выбрала образ персонажа из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Косплеер показала Алую Ведьму из «Доктора Стрэнджа»
© Игромания.ру

В сиквеле «Доктора Стрэнджа» Алая Ведьма облачена в тёмно-красный наряд и носит своеобразную диадему, а из-за того, что она стала использовать тёмную магию, кончики её пальцев потемнели.

Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети

Вере Антамановой удалось подробно передать киномоменты и характер Ванды Максимофф. Съёмкой занималась фотограф Кира Митенкова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий