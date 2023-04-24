Добраться до максимального уровня в Diablo 4 можно будет за 150 часов

Релиз Diablo 4 состоится уже совсем скоро, 6 июня. Но у игроков всё ещё есть вопросы, которые они хотели бы прояснить. К примеру, о том, сколько времени займёт прохождение игры. И разные представители Blizzard отвечали на этот вопрос по-разному.

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В интервью PC Gamer разработчики сообщали, что для достижения максимального уровня в Diablo 4 потребуется около 80 или более часов. Ранее, в декабре, в ходе группового интервью упоминалось, что игрокам потребуется от 150 до 180 часов, чтобы достичь уровня 100. Тогда же Blizzard подтвердила, что прохождение кампании займет от 35 до 45 часов.