Добраться до максимального уровня в Diablo 4 можно будет за 150 часов
Релиз Diablo 4 состоится уже совсем скоро, 6 июня. Но у игроков всё ещё есть вопросы, которые они хотели бы прояснить. К примеру, о том, сколько времени займёт прохождение игры. И разные представители Blizzard отвечали на этот вопрос по-разному.
В интервью PC Gamer разработчики сообщали, что для достижения максимального уровня в Diablo 4 потребуется около 80 или более часов. Ранее, в декабре, в ходе группового интервью упоминалось, что игрокам потребуется от 150 до 180 часов, чтобы достичь уровня 100. Тогда же Blizzard подтвердила, что прохождение кампании займет от 35 до 45 часов.
Теперь же заместитель директора игры Джозефа Пьепиора сообщил в твиттере, что для достижения 100 уровня среднему игроку Diablo 4 потребуется более 150 часов. Но, как мы помним, на этом игра не закончится: потратив дополнительное время на оснащение и прокачку персонажа, мы сможем бросить вызов сложнейшему финальному боссу.