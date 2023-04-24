$81.55+0.2890.03+0.57

В Steam стартовал «Фестиваль головоломок» со скидками на игры и демоверсиями

24 апреля в Steam стартовал новый фестиваль, посвящённый головоломкам. На протяжении недели в магазине Valve будут скидки на сотни игр, для прохождения которых придётся пораскинуть мозгами. Кроме того, геймеров ждут также демоверсии проектов-головоломок, которые можно будет опробовать абсолютно бесплатно.

В Steam стартовал «Фестиваль головоломок» со скидками на игры и демоверсиями
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Как обычно, Valve разделили распродажу на различные категории. Главными проектами распродажи стали самые высокооценённые головоломки в Steam: серия Portal, Baba is You, Papers, Please и многие другие проекты, получившие позитивные отзывы от игроков.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на главной странице фестиваля в Steam. Ивент закончится 1 мая в 20:00 мск.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий