В Steam стартовал «Фестиваль головоломок» со скидками на игры и демоверсиями

24 апреля в Steam стартовал новый фестиваль, посвящённый головоломкам. На протяжении недели в магазине Valve будут скидки на сотни игр, для прохождения которых придётся пораскинуть мозгами. Кроме того, геймеров ждут также демоверсии проектов-головоломок, которые можно будет опробовать абсолютно бесплатно.