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GTA 6: Rockstar Games анонсирует игру 17 мая

Согласно нескольким заявлениям из игровой индустрии, серия GTA может получить свою следующую часть в ближайшее время. Grand Theft Auto 6 находится в разработке, и Rockstar Games официально объявит о новой игре во время обращения к инвесторам 17 мая.

Стало известно о скором анонсе GTA VI
© Itzine.ru

Один из инсайдеров в официальном аккаунте написал: «Grand Theft Auto 6 запомнится навсегда», и мы можем только предположить, что он будет участвовать в игре или, по крайней мере, располагает интересной информацией, которая должна увлечь геймеров.

Tez2, еще один инсайдер, который часто сливает информацию о Rockstar Games, сообщил, что ежегодное летнее обновление для GTA Online может включать тизеры о будущей части, также стилизованной под Grand Theft Auto VI. Слухи идут уже несколько лет, так как игровое сообщество все еще ждет новой игры, спустя десять лет после выхода GTA V с ее захватывающей атмосферой и великолепными закатами над Лос-Сантосом.

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