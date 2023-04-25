Стало известно о скором анонсе GTA VI

Согласно нескольким заявлениям из игровой индустрии, серия GTA может получить свою следующую часть в ближайшее время. Grand Theft Auto 6 находится в разработке, и Rockstar Games официально объявит о новой игре во время обращения к инвесторам 17 мая.

Один из инсайдеров в официальном аккаунте написал: «Grand Theft Auto 6 запомнится навсегда», и мы можем только предположить, что он будет участвовать в игре или, по крайней мере, располагает интересной информацией, которая должна увлечь геймеров.

Tez2, еще один инсайдер, который часто сливает информацию о Rockstar Games, сообщил, что ежегодное летнее обновление для GTA Online может включать тизеры о будущей части, также стилизованной под Grand Theft Auto VI. Слухи идут уже несколько лет, так как игровое сообщество все еще ждет новой игры, спустя десять лет после выхода GTA V с ее захватывающей атмосферой и великолепными закатами над Лос-Сантосом.