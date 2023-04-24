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26 минут назад

Нуарная детективная песочница Shadows of Doubt вышла в ранний доступ

Игромания.руиещё 1

Студия ColePowered Games и издательство Fireshine Games объявили о премьере иммерсивного стелс-детектива Shadows of Doubt. Игра вышла в ранний доступ Steam, купить её можно со скидкой за 639 рублей.

Нуарная детективная песочница Shadows of Doubt вышла в ранний доступ
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игрокам предстоит попасть в город, который погряз в коррупции и преступности. Нам достанется роль частного сыщика, который расследует процедурно сгенерированные преступления. При этом все другие обитатели будут жить собственной жизнью, управляемой компьютером.

Раскрывая самые разные дела, мы будем зарабатывать деньги. Их можно вкладывать в новое снаряжение, продвинутые устройства иди же в убранство для своей квартиры. А исследование проработанного мира позволит раскрыть массу его тайн.Игра получает положительные отзывы, её рекомендует 81% покупателей.

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