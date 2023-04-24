Нуарная детективная песочница Shadows of Doubt вышла в ранний доступ

Студия ColePowered Games и издательство Fireshine Games объявили о премьере иммерсивного стелс-детектива Shadows of Doubt. Игра вышла в ранний доступ Steam, купить её можно со скидкой за 639 рублей.

Игрокам предстоит попасть в город, который погряз в коррупции и преступности. Нам достанется роль частного сыщика, который расследует процедурно сгенерированные преступления. При этом все другие обитатели будут жить собственной жизнью, управляемой компьютером.